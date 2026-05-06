В Костанае почти на три месяца перекроют участок улицы





В Костанай почти на три месяца перекроют участок улицы Шакшак Жанибек батыра.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, движение будет временно ограничено с 11 мая по 31 июля на участке от улицы Карбышева до поликлиники №5. Причиной стали запланированные ремонтные работы.

Изменятся маршруты автобусов

В связи с перекрытием дороги будут скорректированы схемы движения автобусных маршрутов №3 и №5.

Жителей города просят заранее учитывать изменения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

