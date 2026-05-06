Авария с пятью пострадавшими произошла в центре Костаная

В Костанай полицейские начали разбирательство по факту ДТП на регулируемом перекрёстке улиц Алтынсарина и Победы.
Столкнулись Kia и Ravon
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Motors при выполнении поворота налево не уступил дорогу встречному транспортному средству, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Ravon Nexia.
Есть пострадавшие
В результате аварии пострадали люди. По предварительной информации, травмы получили пять человек из двух автомобилей. Все они обратились за медицинской помощью.
Как уточнили в полиции, окончательные данные о количестве пострадавших и степени тяжести травм будут известны после получения медицинских заключений. Предварительно у пострадавших диагностированы ушибы.
Полиция проводит проверку
На месте происшествия сотрудники полиции собрали первоначальный материал. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть особенно внимательными при проезде перекрёстков.
