В Казахстане хотят изменить правила для водителей зимой





В Казахстан рассматривают возможность смягчения ограничений на прогрев автомобилей зимой. Об этом в кулуарах Мажилис Парламента Республики Казахстан сообщил заместитель начальника юридического департамента Министерство внутренних дел Республики Казахстан Ермек Шулден, передаёт tengrinews.kz

Ограничения могут частично отменить

По словам представителя МВД, изменения обсуждаются в рамках рассматриваемого законопроекта.

Сейчас действующее ограничение предусматривает, что автомобиль нельзя прогревать более 10 минут. Однако в министерстве изучают возможность смягчения этих правил.

Предполагается, что запрет могут отменить в населённых пунктах, сохранив ограничения только для жилых зон.

Решение примут после второго чтения

Ермек Шулден отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после второго чтения законопроекта.

Он подчеркнул, что речь не идёт о полном снятии ограничений, а лишь о возможном послаблении отдельных норм.

Изменения обсуждают из-за жалоб водителей

Журналисты обратили внимание, что зимой автомобили, оставленные на улице, зачастую не успевают прогреться даже за 20 минут.

В МВД подтвердили, что именно многочисленные обращения водителей стали причиной обсуждения возможных изменений в законодательстве.

