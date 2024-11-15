Охотников ждут новые ограничения и проверки в Казахстане

Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении законопроект по вопросам охотничьей отрасли и сохранения животного мира.
Для охотников вводят новые ограничения
Документ предусматривает усиление требований к охоте и уточняет сроки её проведения. Также предлагаются меры по регулированию численности животных для сохранения биологического баланса.
Кроме того, законопроект определяет порядок учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Ночные приборы хотят запретить
Одним из нововведений станет запрет на использование приборов ночного видения во время охоты. Под ограничения попадут инфракрасные и тепловизионные устройства.
Также предлагается ограничить охоту в местах скопления глухарей в период токования без сопровождения егеря.
Введут ответственность за незаконную рекламу животных
Законопроект предусматривает административную ответственность за публичную демонстрацию и рекламу незаконного приобретения, хранения, перевозки и продажи диких животных, растений и их частей, в том числе в интернете и СМИ.
Отдельно ответственность вводится за хранение и реализацию рогов сайгаков с нарушением правил маркировки или без специальной отметки.
Егери получат дополнительные полномочия
Документ также расширяет полномочия егерей и руководителей охотничьих хозяйств.
Им планируют предоставить право досматривать транспортные средства и суда, задерживать их, доставлять нарушителей и запрещать эксплуатацию транспорта при выявлении административных правонарушений.
Усилят контроль за животными в неволе
Помимо этого, законопроект закрепляет полномочия уполномоченного органа по развитию разведения животных в государственных природных заказниках.
Также вводится порядок регистрации животных, содержащихся в неволе и полувольных условиях, чтобы предотвратить легализацию незаконно добытых животных.
