Охотников ждут новые ограничения и проверки в Казахстане





Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении законопроект по вопросам охотничьей отрасли и сохранения животного мира.

Для охотников вводят новые ограничения

Документ предусматривает усиление требований к охоте и уточняет сроки её проведения. Также предлагаются меры по регулированию численности животных для сохранения биологического баланса.

Кроме того, законопроект определяет порядок учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Ночные приборы хотят запретить

Одним из нововведений станет запрет на использование приборов ночного видения во время охоты. Под ограничения попадут инфракрасные и тепловизионные устройства.

Также предлагается ограничить охоту в местах скопления глухарей в период токования без сопровождения егеря.

Введут ответственность за незаконную рекламу животных

Законопроект предусматривает административную ответственность за публичную демонстрацию и рекламу незаконного приобретения, хранения, перевозки и продажи диких животных, растений и их частей, в том числе в интернете и СМИ.

Отдельно ответственность вводится за хранение и реализацию рогов сайгаков с нарушением правил маркировки или без специальной отметки.

Егери получат дополнительные полномочия

Документ также расширяет полномочия егерей и руководителей охотничьих хозяйств.

Им планируют предоставить право досматривать транспортные средства и суда, задерживать их, доставлять нарушителей и запрещать эксплуатацию транспорта при выявлении административных правонарушений.

Усилят контроль за животными в неволе

Помимо этого, законопроект закрепляет полномочия уполномоченного органа по развитию разведения животных в государственных природных заказниках.

Также вводится порядок регистрации животных, содержащихся в неволе и полувольных условиях, чтобы предотвратить легализацию незаконно добытых животных.

В Казахстане хотят изменить правила для водителей зимой В Казахстан рассматривают возможность смягчения ограничений на прогрев автомобилей зимой. Об этом в кулуарах Мажилис...

Новый цвет автономеров появится в Казахстане В Казахстан рассматривают возможность введения специальных государственных номеров для электромобилей. Об этом сообщил заместитель министра...

В Казахстане меняется способ оплаты: что происходит в регионах Казахстан предприниматели в регионах стали реже принимать оплату через мобильные переводы. Об этом сообщил депутат...