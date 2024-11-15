USD 465.01 EUR 543.55 RUB 6.15

Охотников ждут новые ограничения и проверки в Казахстане

— Сегодня, 12:35
Изображение для новости: Охотников ждут новые ограничения и проверки в Казахстане

Сгенерировано ИИ


Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении законопроект по вопросам охотничьей отрасли и сохранения животного мира.

Для охотников вводят новые ограничения

Документ предусматривает усиление требований к охоте и уточняет сроки её проведения. Также предлагаются меры по регулированию численности животных для сохранения биологического баланса.

Кроме того, законопроект определяет порядок учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Ночные приборы хотят запретить

Одним из нововведений станет запрет на использование приборов ночного видения во время охоты. Под ограничения попадут инфракрасные и тепловизионные устройства.

Также предлагается ограничить охоту в местах скопления глухарей в период токования без сопровождения егеря.

Введут ответственность за незаконную рекламу животных

Законопроект предусматривает административную ответственность за публичную демонстрацию и рекламу незаконного приобретения, хранения, перевозки и продажи диких животных, растений и их частей, в том числе в интернете и СМИ.

Отдельно ответственность вводится за хранение и реализацию рогов сайгаков с нарушением правил маркировки или без специальной отметки.

Егери получат дополнительные полномочия

Документ также расширяет полномочия егерей и руководителей охотничьих хозяйств.

Им планируют предоставить право досматривать транспортные средства и суда, задерживать их, доставлять нарушителей и запрещать эксплуатацию транспорта при выявлении административных правонарушений.

Усилят контроль за животными в неволе

Помимо этого, законопроект закрепляет полномочия уполномоченного органа по развитию разведения животных в государственных природных заказниках.

Также вводится порядок регистрации животных, содержащихся в неволе и полувольных условиях, чтобы предотвратить легализацию незаконно добытых животных.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.