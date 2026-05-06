Аким Костанайской области выступил против застройки общественных пространств





Кумар Аксакалов поручил сохранить свободные общественные пространства в Костанайская область и не допускать их застройки.

По словам акима области, потенциальные территории для парков, скверов и зон отдыха должны оставаться доступными для жителей.

«Те общественные пространства, которые сегодня пустые, свободные, чтобы они не оказались под застройкой. Потенциальные места, где можно разместить парк, небольшой сквер, место для отдыха горожан, ни в коем случае не должны пойти под застройку», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в населённых пунктах уже сейчас ощущается нехватка мест для отдыха, поэтому при дальнейшем развитии городов этот вопрос должен учитываться в обязательном порядке.

Аким также поручил уделить особое внимание сохранению свободных территорий при разработке градостроительных решений.

