Решение об умерщвлении животных будут принимать по новым правилам

Мажилис Парламента Республики Казахстан согласился с поправками Сенат Парламента Республики Казахстан в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными».

Как сообщили депутаты, сенаторы внесли ряд уточняющих изменений. Они касаются передачи вопросов регулирования численности бродячих животных, а также порядка и сроков принятия соответствующих решений на уровень местных представительных органов.

Кроме того, в документе уточнили понятие «бродячие животные» и дополнили норму, согласно которой решение об умерщвлении животных должно приниматься на основании ветеринарного заключения.

В Мажилисе подчеркнули, что концепция закона при этом не изменилась. Все внесённые поправки носят уточняющий характер.

Также сохраняется действующая модель безвозвратного отлова бродячих собак.