В Казахстане меняется способ оплаты: что происходит в регионах





Казахстан предприниматели в регионах стали реже принимать оплату через мобильные переводы. Об этом сообщил депутат Мажилис Парламента Республики Казахстан Азат Перуашев, передает digitalbusiness.kz

По его словам, изменения начали заметно проявляться сразу после Нового года. Если в конце 2025 года многие продавцы продолжали принимать переводы на личные счета, то уже с января бизнес начал активнее переходить на наличный расчет и оплату банковскими картами.

В торговых точках стали чаще устанавливать POS-терминалы и адаптироваться к новым требованиям налогового контроля.

Как отметил депутат, подобная тенденция наблюдается сразу в нескольких регионах страны. По его мнению, предприниматели стараются минимизировать риски на фоне усиленного контроля мобильных переводов со стороны фискальных органов.

«То, что переводов стало меньше — это факт. Сигналы идут из разных регионов, где предприниматели частично переходят на наличный расчет», — заявил Перуашев.

Он также напомнил, что фракция Партия «Ак Жол» ранее выступала против предложенного механизма регулирования мобильных переводов, считая, что новые меры могут создать дополнительные сложности для бизнеса.

При этом депутат считает, что полного отказа от цифровых платежей не произойдет, поскольку финтех-сервисы уже стали привычной частью повседневной жизни казахстанцев.

