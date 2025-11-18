Казахстане скорые и автобусы превратят в «патрули» на дорогах

В Казахстан автомобили скорой помощи и общественный транспорт планируют оснастить системами автоматической фиксации нарушений ПДД. Соответствующая норма вошла в проект закона о дорожном движении, который одобрил в первом чтении Мажилис Парламента Республики Казахстан, передает informburo.kz
Камеры появятся на скорых и автобусах
Согласно документу, на транспорт государственных органов, скорой медицинской помощи и перевозчиков установят сертифицированные приборы автоматической фиксации правонарушений.
Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законопроект направлен на повышение безопасности дорожного движения и внедрение современных цифровых инструментов.
По её словам, в обществе существует высокий запрос на безопасность — как на дорогах, так и в цифровой среде.
Для автошкол введут разрешительный порядок
Законопроект также предусматривает изменения в работе автошкол. Теперь вести деятельность можно будет только после получения специального разрешения.
Для этого учебные организации должны иметь:
— материально-техническую базу,
— учебные площадки,
— транспорт,
— квалифицированный преподавательский состав.
Кроме того, в стране создадут государственный реестр автошкол. Вести его будет Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Если организация не соответствует требованиям, её не включат в реестр и работать она не сможет.
За неоплаченные штрафы могут ограничить госуслуги
Документ предусматривает и новые меры в отношении нарушителей ПДД. Казахстанцам с неоплаченными штрафами или предписаниями об их уплате могут ограничить получение государственных услуг.
Усилят защиту персональных данных
Отдельный блок законопроекта касается кибербезопасности и защиты персональных данных.
В Казахстане планируют внедрить классификацию операторов персональных данных — их разделят на малых, средних и крупных в зависимости от объёма информации и уровня рисков.
Для крупных операторов, работающих с большими массивами данных, требования станут более жёсткими.
Создадут реестр утечек персональных данных
Также в стране намерены создать реестр скомпрометированных персональных данных. С его помощью казахстанцы смогут проверить, попала ли их личная информация в открытый доступ после утечек.
Помимо этого, законопроект вводит требования по маскированию, хешированию и шифрованию персональных данных при публикации документов и обмене информацией между операторами.
