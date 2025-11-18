Казахстане скорые и автобусы превратят в «патрули» на дорогах





В Казахстан автомобили скорой помощи и общественный транспорт планируют оснастить системами автоматической фиксации нарушений ПДД. Соответствующая норма вошла в проект закона о дорожном движении, который одобрил в первом чтении Мажилис Парламента Республики Казахстан, передает informburo.kz

Камеры появятся на скорых и автобусах

Согласно документу, на транспорт государственных органов, скорой медицинской помощи и перевозчиков установят сертифицированные приборы автоматической фиксации правонарушений.

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законопроект направлен на повышение безопасности дорожного движения и внедрение современных цифровых инструментов.

По её словам, в обществе существует высокий запрос на безопасность — как на дорогах, так и в цифровой среде.

Для автошкол введут разрешительный порядок

Законопроект также предусматривает изменения в работе автошкол. Теперь вести деятельность можно будет только после получения специального разрешения.

Для этого учебные организации должны иметь:

— материально-техническую базу,

— учебные площадки,

— транспорт,

— квалифицированный преподавательский состав.

Кроме того, в стране создадут государственный реестр автошкол. Вести его будет Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Если организация не соответствует требованиям, её не включат в реестр и работать она не сможет.

За неоплаченные штрафы могут ограничить госуслуги

Документ предусматривает и новые меры в отношении нарушителей ПДД. Казахстанцам с неоплаченными штрафами или предписаниями об их уплате могут ограничить получение государственных услуг.

Усилят защиту персональных данных

Отдельный блок законопроекта касается кибербезопасности и защиты персональных данных.

В Казахстане планируют внедрить классификацию операторов персональных данных — их разделят на малых, средних и крупных в зависимости от объёма информации и уровня рисков.

Для крупных операторов, работающих с большими массивами данных, требования станут более жёсткими.

Создадут реестр утечек персональных данных

Также в стране намерены создать реестр скомпрометированных персональных данных. С его помощью казахстанцы смогут проверить, попала ли их личная информация в открытый доступ после утечек.

Помимо этого, законопроект вводит требования по маскированию, хешированию и шифрованию персональных данных при публикации документов и обмене информацией между операторами.

После проверки некоторые казахстанцы не получат соцвыплаты В Казахстане выявили 167 случаев с признаками фальсификации медицинских документов при установлении инвалидности. Об этом...

В Рудном машина скорой помощи сбила пешехода В Рудном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент случился на центральной улице...