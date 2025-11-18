USD 465.01 EUR 543.55 RUB 6.15

Казахстане скорые и автобусы превратят в «патрули» на дорогах

— Сегодня, 10:40
Изображение для новости: Казахстане скорые и автобусы превратят в «патрули» на дорогах

Фото пресс-службы Костанайской областной станции скорой медицинской помощи


В Казахстан автомобили скорой помощи и общественный транспорт планируют оснастить системами автоматической фиксации нарушений ПДД. Соответствующая норма вошла в проект закона о дорожном движении, который одобрил в первом чтении Мажилис Парламента Республики Казахстан, передает informburo.kz

Камеры появятся на скорых и автобусах

Согласно документу, на транспорт государственных органов, скорой медицинской помощи и перевозчиков установят сертифицированные приборы автоматической фиксации правонарушений.

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законопроект направлен на повышение безопасности дорожного движения и внедрение современных цифровых инструментов.

По её словам, в обществе существует высокий запрос на безопасность — как на дорогах, так и в цифровой среде.

Для автошкол введут разрешительный порядок

Законопроект также предусматривает изменения в работе автошкол. Теперь вести деятельность можно будет только после получения специального разрешения.

Для этого учебные организации должны иметь:
— материально-техническую базу,
— учебные площадки,
— транспорт,
— квалифицированный преподавательский состав.

Кроме того, в стране создадут государственный реестр автошкол. Вести его будет Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Если организация не соответствует требованиям, её не включат в реестр и работать она не сможет.

За неоплаченные штрафы могут ограничить госуслуги

Документ предусматривает и новые меры в отношении нарушителей ПДД. Казахстанцам с неоплаченными штрафами или предписаниями об их уплате могут ограничить получение государственных услуг.

Усилят защиту персональных данных

Отдельный блок законопроекта касается кибербезопасности и защиты персональных данных.

В Казахстане планируют внедрить классификацию операторов персональных данных — их разделят на малых, средних и крупных в зависимости от объёма информации и уровня рисков.

Для крупных операторов, работающих с большими массивами данных, требования станут более жёсткими.

Создадут реестр утечек персональных данных

Также в стране намерены создать реестр скомпрометированных персональных данных. С его помощью казахстанцы смогут проверить, попала ли их личная информация в открытый доступ после утечек.

Помимо этого, законопроект вводит требования по маскированию, хешированию и шифрованию персональных данных при публикации документов и обмене информацией между операторами.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.