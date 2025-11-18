В Рудном машина скорой помощи сбила пешехода

В Рудном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент случился на центральной улице города, сообщает informburo.kz
По предварительной информации, бригада медиков направлялась на вызов второй категории сложности с включёнными проблесковыми маячками. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину.
Пострадавшей оказали первую помощь на месте, после чего доставили в травмпункт городской больницы. Водителя скорой помощи доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств.
В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Как сообщила пресс-секретарь областной станции скорой медицинской помощи Ксения Жилкибаева, женщине оказана необходимая помощь, её состояние уточняется.
В ведомстве призывают участников дорожного движения соблюдать правила и быть внимательными, особенно при приближении спецтранспорта.
