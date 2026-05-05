Шашлык с риском: где нельзя разводить огонь в Казахстане

С наступлением сезона пикников казахстанцам напомнили правила приготовления шашлыков, нарушение которых может обернуться штрафами.
По данным МЧС, разводить огонь разрешается только при соблюдении строгих требований. В частности, мангалы и барбекю можно использовать не ближе 10 метров от зданий и сооружений. При этом рядом обязательно должны находиться средства для тушения — например, вода или огнетушитель.
Открытый огонь допускается лишь в специально оборудованных местах и не ближе 50 метров от построек, при условии постоянного контроля.
При этом категорически запрещено:
— разводить костры во дворах многоквартирных домов,
— ставить мангал на сухой траве,
— использовать его под деревьями или навесами из горючих материалов.
Отдельные ограничения действуют в национальных парках — жарить шашлык там можно только в специально отведённых зонах.
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В большинстве случаев штраф составляет 21 625 тенге, а при повторном нарушении — уже 43 250 тенге.
Если же из-за костра произойдёт пожар, сумма может увеличиться, а виновному придётся возместить ущерб.
Спасатели подчёркивают: даже обычный пикник может закончиться серьёзными последствиями, если игнорировать правила пожарной безопасности.
