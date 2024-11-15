Штрафов станет больше? В Казахстане обновили ПДД

Министр внутренних дел Ерлан Саденов подписал приказ №305, вносящий изменения в Правила дорожного движения. Документ зарегистрирован 28 апреля 2026 года и вступает в силу с 8 мая, часть норм начнёт действовать с 12 июля, передает inbusiness.kz

Новые способы фиксации скорости

Одно из ключевых изменений касается контроля скорости. Помимо уже действующих методов — прямой фиксации и расчёта средней скорости — вводится дополнительный способ — «обнаружение».

Теперь превышение может определяться автоматическими сертифицированными приборами сразу тремя способами. При этом в документе не уточняется, чем именно «обнаружение» отличается от «фиксации», что фактически расширяет основания для вынесения штрафов.

Камеры без предупреждающих знаков

Обновления коснулись и дорожных знаков. Теперь установка знака «Фотовидеофиксация» не является обязательной. Это означает, что камеры могут работать без предварительного предупреждения водителей.

Водителям покажут запись на месте

При остановке водителя за нарушение, зафиксированное автоматически, сотрудник полиции обязан предъявить соответствующие материалы — например, видеозапись или фотофиксацию.

Новые правила для спецтранспорта

Изменены требования при пропуске спецтехники. Теперь уступать дорогу нужно не только автомобилям с синими маячками, но и с красными — их используют, в частности, пожарные службы.

Пешеходы также обязаны не выходить на проезжую часть при приближении такого транспорта.

Жёлтые и оранжевые маячки — больше полномочий

Существенно расширены правила использования жёлтых и оранжевых маячков. Ранее право отступать от дорожных знаков имели лишь отдельные категории транспорта. Теперь это правило распространяется на любые автомобили с включённым маячком — при условии, что это не создаёт помех другим участникам движения.

Кроме того, увеличен список служб, которым разрешено использовать такие маячки. В него включены мобильные группы органов госдоходов и службы, контролирующие платные парковки.

В целом изменения направлены на усиление контроля на дорогах и расширение полномочий отдельных служб.

До 16 июня без горячей воды: в Костанае стартовали испытания В Костанае стартовали ежегодные весенние гидравлические испытания. По данным ГКП «КТЭК», сами проверки занимают всего...

Тарифы вверх: за свет придётся платить больше В Казахстане ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает...

Кто прав в газификации дач? Аксакалов сделал заявление В Костанайской области оценят законность газификации дачных участков. Об этом заявил аким региона Кумар Аксакалов....