До 16 июня без горячей воды: в Костанае стартовали испытания

В Костанае стартовали ежегодные весенние гидравлические испытания. По данным ГКП «КТЭК», сами проверки занимают всего несколько дней, однако отключение горячего водоснабжения в разных районах города продлится значительно дольше — с 4 мая по 16 июня.
В зависимости от района сроки отличаются. Так, в центральной части города, районе КЖБИ и ряде микрорайонов горячей воды не будет с 4 мая по 1 июня. В КСК — с 11 по 25 мая. В микрорайоне «Береке», на котельной №14, работы запланированы с 26 мая по 16 июня. Подробный график опубликован на официальном сайте теплокомпании.
Одновременно с испытаниями в городе началась реконструкция тепловых сетей на нескольких участках магистралей. Работы продлятся от трёх до пяти месяцев. В связи с этим временно без горячей воды останутся 276 домов.
Как отметил директор КТЭК Азамат Аужанов , основная нагрузка приходится на крупнейшие теплоисточники города.
«По ТЭЦ, ТЭЦ-2 и котельной №3 приходится порядка 90–95% абонентов. Поэтому сроки опрессовки и восстановительных работ, особенно при выявлении порывов, значительно дольше — ориентировочно около месяца», — пояснил он.
При этом, по словам специалиста, при благоприятных условиях горячее водоснабжение могут восстановить раньше запланированных сроков.
