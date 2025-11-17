Кто прав в газификации дач? Аксакалов сделал заявление

В Костанайской области оценят законность газификации дачных участков. Об этом заявил аким региона Кумар Аксакалов.

По его словам, вокруг этой темы в последнее время возникает много споров, однако все решения должны приниматься строго в рамках законодательства.

«Есть закон, согласно которому нужно действовать. При сопровождении прокуратуры и профильного министерства мы должны дать оценку и “Аймаку” — насколько правильно он выдаёт технические условия», — отметил глава области.

Аким подчеркнул, что поддерживает позицию городских властей, однако окончательные выводы должны быть сделаны с учётом всех правовых норм.

Вопрос газификации дачных участков остаётся на контроле, и в ближайшее время ему будет дана правовая оценка с участием надзорных органов.

