Кто прав в газификации дач? Аксакалов сделал заявление

В Костанайской области оценят законность газификации дачных участков. Об этом заявил аким региона Кумар Аксакалов.
По его словам, вокруг этой темы в последнее время возникает много споров, однако все решения должны приниматься строго в рамках законодательства.
«Есть закон, согласно которому нужно действовать. При сопровождении прокуратуры и профильного министерства мы должны дать оценку и “Аймаку” — насколько правильно он выдаёт технические условия», — отметил глава области.
Аким подчеркнул, что поддерживает позицию городских властей, однако окончательные выводы должны быть сделаны с учётом всех правовых норм.
Вопрос газификации дачных участков остаётся на контроле, и в ближайшее время ему будет дана правовая оценка с участием надзорных органов.
