Не каждый перевод безопасен: кого начнут проверять

Департамент государственных доходов по Мангистауской области разъяснил, в каких случаях мобильные переводы могут заинтересовать налоговые органы и нужно ли платить с них налоги.

Когда банки передают данные

Сведения о переводах поступают в налоговые органы только при наличии признаков предпринимательской деятельности. Речь идёт о ситуациях, когда на личный счёт регулярно поступают деньги от большого количества людей.

К примеру, если в течение трёх месяцев подряд физлицо получает переводы от 100 и более разных отправителей, а общая сумма превышает 12 минимальных зарплат, банки второго уровня передают такую информацию в органы госдоходов.

При этом наличие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя значения не имеет — учитываются поступления именно на личные счета, не предназначенные для бизнеса.

Что делают налоговые органы

После получения информации работа проходит в два этапа:

сначала налогоплательщику направляется извещение — оно носит уведомительный характер и не требует ответа;

затем, при наличии оснований, проводится камеральный контроль.

Если выявляются расхождения, направляется официальное уведомление. На его исполнение даётся 30 рабочих дней.

Нужно ли платить налог

Сами переводы налогом не облагаются. Налогообложению подлежит только доход.

Если деньги поступают как оплата за товары или услуги, такие суммы считаются предпринимательским доходом и должны облагаться налогом.

Какие переводы не облагаются

К личным переводам, не подлежащим налогообложению, относятся:

переводы между родственниками;

подарки на праздники, свадьбы или дни рождения;

сборы средств родителями в школах и детских садах.

Также не нужно декларировать личные переводы, если они не связаны с получением дохода.

Можно ли вести бизнес через личный счёт

Нет. Закон обязывает предпринимателей использовать отдельные расчётные счета для ведения деятельности и применять контрольно-кассовые машины при расчётах.

За работу без регистрации предусмотрена административная ответственность — штрафы от 15 до 30 МРП.

Будут ли автоматически начислять налоги

Нет. Налоговые органы сначала анализируют данные. Только при наличии оснований направляется уведомление в рамках камерального контроля.

Уведомления поступают в личный кабинет налогоплательщика, а также сопровождаются оповещением через eGov. Ответ можно отправить онлайн с использованием электронной подписи.

Таким образом, большинство обычных переводов между гражданами не облагается налогом, однако регулярные поступления, связанные с оплатой товаров и услуг, могут быть признаны предпринимательской деятельностью.

