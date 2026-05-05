Казахстанских водителей напугали штрафами: что оказалось правдой

Информация о якобы введении штрафов за превышение скорости на 2 км/ч не соответствует действительности. Об этом сообщили на портале Polisia.kz.
Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором утверждалось, что в Казахстане снизят порог фиксации скорости и начнут штрафовать уже за минимальные превышения. Однако, как пояснили в полиции, порядок привлечения к ответственности остаётся прежним.
Административная ответственность, как и ранее, наступает при превышении скорости от 10 км/ч и выше.
С 8 мая действительно вступает в силу совместный приказ, однако он касается исключительно работы камер — их точности и допустимой погрешности при измерении скорости. На водителей и действующие нормы этот документ не влияет.
«Для водителей никаких новых требований он не вводит и на порог привлечения к ответственности не влияет», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова .
В полиции подчеркнули, что распространяемая информация о штрафах за превышение на 2 км/ч является недостоверной.
Личность автора видео уже установлена — им оказался житель Рудного Костанайской области. По решению суда он привлечён к административной ответственности.
В МВД призывают граждан ориентироваться только на официальные источники и не распространять непроверенные сведения.
