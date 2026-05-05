Казахстанских водителей напугали штрафами: что оказалось правдой

Информация о якобы введении штрафов за превышение скорости на 2 км/ч не соответствует действительности. Об этом сообщили на портале Polisia.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором утверждалось, что в Казахстане снизят порог фиксации скорости и начнут штрафовать уже за минимальные превышения. Однако, как пояснили в полиции, порядок привлечения к ответственности остаётся прежним.

Административная ответственность, как и ранее, наступает при превышении скорости от 10 км/ч и выше.

С 8 мая действительно вступает в силу совместный приказ, однако он касается исключительно работы камер — их точности и допустимой погрешности при измерении скорости. На водителей и действующие нормы этот документ не влияет.

«Для водителей никаких новых требований он не вводит и на порог привлечения к ответственности не влияет», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова .

В полиции подчеркнули, что распространяемая информация о штрафах за превышение на 2 км/ч является недостоверной.

Личность автора видео уже установлена — им оказался житель Рудного Костанайской области. По решению суда он привлечён к административной ответственности.

В МВД призывают граждан ориентироваться только на официальные источники и не распространять непроверенные сведения.

Тарифы вверх: за свет придётся платить больше В Казахстане ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает...

Кто прав в газификации дач? Аксакалов сделал заявление В Костанайской области оценят законность газификации дачных участков. Об этом заявил аким региона Кумар Аксакалов....

Не каждый перевод безопасен: кого начнут проверять Департамент государственных доходов по Мангистауской области разъяснил, в каких случаях мобильные переводы могут заинтересовать налоговые...