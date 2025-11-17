Тарифы вверх: за свет придётся платить больше

В Казахстане ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает tengrinews.kz

Во время брифинга в правительстве он прокомментировал ситуацию с задолженностью энергопроизводящих организаций, которая превышает 37 млрд тенге. По его словам, накопившиеся долги будут покрываться за счёт тарифов.

Чиновник отметил, что основную нагрузку в структуре затрат формируют не только топливные расходы. Существенную долю занимают ремонтные работы и фонд оплаты труда.

«Задолженность сформировалась во второй половине прошлого года на фоне роста стоимости газа. В дальнейшем она будет компенсирована через тарифы», — пояснил он.

По предварительным оценкам, рост тарифов не будет значительным и может составить в среднем 4–5%.

Кроме того, речь идёт не только об электроэнергии. Некоторые предприятия оказывают сразу несколько видов услуг, включая тепло- и водоснабжение. Поэтому вопрос задолженности будет рассматриваться комплексно совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий.

