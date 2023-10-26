Рвут свидетельства о браке: чем это может обернуться для казахстанцев

В Казахстане набирает популярность тренд, в рамках которого пользователи намеренно портят свидетельство о браке. В госкорпорации Правительство для граждан разъяснили, чем это может обернуться, сообщает nur.kz

По данным ведомства, в социальных сетях всё чаще появляются видео, где документ подвергают «испытаниям». Однако специалисты предупреждают: такие действия могут привести к утрате юридической силы документа.

Свидетельство о браке является официальным подтверждением регистрации союза, семейного статуса и прав супругов. Любое повреждение, даже незначительное, может сделать его недействительным. К порче также относится и ламинирование документа.

В случае повреждения гражданам необходимо оформить дубликат. Сделать это можно через ЦОН или портал электронного правительства.

Для восстановления документа потребуется заявление, удостоверение личности и квитанция об оплате госпошлины.

В госкорпорации призывают не участвовать в подобных трендах и бережно относиться к официальным документам.

