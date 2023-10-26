Костанайскую область накроют дожди и грозы

В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. На западе, юге и в центральных районах прогнозируются дожди с грозами, днём возможен град.

Ночью и утром на западе, севере и востоке области местами ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный 5–10 м/с, на западе и юге порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов тепла, на юге — до 13. Днём воздух прогреется до 20–25 градусов, на юге области — до 28 тепла.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер южный, юго-восточный 2–7 м/с.

Температура воздуха в городе ночью — 6–8 градусов, днём — 22–24 тепла.

