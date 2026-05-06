После проверки некоторые казахстанцы не получат соцвыплаты

— Сегодня, 09:27
В Казахстане выявили 167 случаев с признаками фальсификации медицинских документов при установлении инвалидности. Об этом сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает inbusiness.kz

Проверки через медицинские системы

Проверки проводит Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения совместно с территориальными департаментами. Медицинские документы, поступающие на медико-социальную экспертизу в очном и заочном проактивном форматах, анализируются через интеграцию с медицинскими информационными системами.

Документы оформляли «под копирку»

По данным ведомства, в ходе проверок выявлены нарушения системного характера. Речь идет о возможном использовании врачами шаблонных выписок с одинаковым содержанием для разных пациентов.

Как уточнили в министерстве, были зафиксированы случаи оформления документов «под копирку», когда совпадали результаты лабораторных исследований, анамнезы и заключения специалистов. При этом в документах менялись только персональные данные пациентов и даты обследований.

Выплаты приостановлены

По всем выявленным фактам принимаются меры. Территориальным департаментам поручено провести контрольные освидетельствования. На сегодняшний день уже проведено 73 проверки.

В ведомстве отметили, что по подозрительным случаям социальные выплаты временно приостановлены. Если нарушения подтверждаются, ранее принятые решения об установлении инвалидности пересматриваются в установленном законом порядке.

Материалы передали в правоохранительные органы

Кроме того, материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы, включая прокуратуру и департаменты экономических расследований, для принятия процессуальных решений.



