После проверки некоторые казахстанцы не получат соцвыплаты

В Казахстане выявили 167 случаев с признаками фальсификации медицинских документов при установлении инвалидности. Об этом сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает inbusiness.kz
Проверки через медицинские системы
Проверки проводит Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения совместно с территориальными департаментами. Медицинские документы, поступающие на медико-социальную экспертизу в очном и заочном проактивном форматах, анализируются через интеграцию с медицинскими информационными системами.
Документы оформляли «под копирку»
По данным ведомства, в ходе проверок выявлены нарушения системного характера. Речь идет о возможном использовании врачами шаблонных выписок с одинаковым содержанием для разных пациентов.
Как уточнили в министерстве, были зафиксированы случаи оформления документов «под копирку», когда совпадали результаты лабораторных исследований, анамнезы и заключения специалистов. При этом в документах менялись только персональные данные пациентов и даты обследований.
Выплаты приостановлены
По всем выявленным фактам принимаются меры. Территориальным департаментам поручено провести контрольные освидетельствования. На сегодняшний день уже проведено 73 проверки.
В ведомстве отметили, что по подозрительным случаям социальные выплаты временно приостановлены. Если нарушения подтверждаются, ранее принятые решения об установлении инвалидности пересматриваются в установленном законом порядке.
Материалы передали в правоохранительные органы
Кроме того, материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы, включая прокуратуру и департаменты экономических расследований, для принятия процессуальных решений.
В Рудном машина скорой помощи сбила пешехода
Кто оплачивает ремонт в подъезде и можно ли не платить
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.