Насмерть сбил женщину на «зебре»: в Костанае вынесли приговор водителю

В Костанай вынесли приговор водителю, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пешехода. Уголовное дело рассмотрел суд №2 города Костаная.
Смертельное ДТП произошло на пешеходном переходе
Как установил суд, в декабре 2025 года водитель Е., управляя автомобилем «ВАЗ 2114», двигался по проспекту Кобланды батыра со скоростью, превышающей допустимую в населённом пункте.
В районе нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Подсудимый признал вину
В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 5 лет.
Сам подсудимый полностью признал вину и попросил не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Потерпевшая сторона также просила суд не лишать мужчину свободы.
Суд учёл смягчающие обстоятельства
Суд отметил, что подсудимый полностью возместил имущественный и моральный вред, раскаялся и признал вину. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.
Вместе с тем суд учёл, что водитель был склонен к систематическим нарушениям правил дорожного движения.
Водителя приговорили к двум годам лишения свободы
Суд признал мужчину виновным по статье 345 части 3 УК РК и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
