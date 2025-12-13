По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днём 12 декабря в городе Костанай, полицией возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, на проспекте К.Батыра водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь со стороны центра города, допустил наезд на 68-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.
Досудебное расследование ведётся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
