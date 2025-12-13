USD 522.38 EUR 612.6 RUB 6.54

Трагедия на переходе: в Костанае под колёсами авто погибла 68-летняя женщина

— Сегодня, 11:41
Изображение для новости: Трагедия на переходе: в Костанае под колёсами авто погибла 68-летняя женщина

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днём 12 декабря в городе Костанай, полицией возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, на проспекте К.Батыра водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь со стороны центра города, допустил наезд на 68-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Досудебное расследование ведётся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.