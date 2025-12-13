По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днём 12 декабря в городе Костанай, полицией возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, на проспекте К.Батыра водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь со стороны центра города, допустил наезд на 68-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Досудебное расследование ведётся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Автомобиль сбил женщину. Жуткое видео распространяют костанайцы В Костанае произошла трагедия. Женщину сбил автомобиль. Инцидент произошёл на улице Кобланды батыра. По предварительным...