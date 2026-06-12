Упадут ли цены на жильё после новых правил ЕНПФ





После повышения порогов минимальной достаточности многие задаются вопросом: если поток пенсионных денег на рынок недвижимости сократится, начнут ли дешеветь квартиры? Своим прогнозом поделился экономист Руслан Султанов, сообщает digitalbusiness.kz

По его мнению, рассчитывать на резкое падение цен не стоит. Хотя пенсионные изъятия действительно были одним из важных факторов роста спроса, рынок недвижимости зависит и от других причин.

«Резкого обвала цен на жилье я бы не ожидал. Пенсионные изъятия действительно были важным источником дополнительного спроса, и их сокращение, вероятно, охладит рынок. Но рост цен на недвижимость в последние годы был связан не только с пенсионными деньгами. Влияли также ипотека, инфляция, рост себестоимости строительства, стоимость земли, урбанизация и инвестиционный спрос», — отметил эксперт.

Спрос может снизиться

По словам Султанова, сокращение доступных средств у населения способно повлиять на покупательскую активность. В отдельных сегментах рынка это может привести к более активному торгу, акциям от застройщиков и точечной корректировке цен.

«С точки зрения закона спроса и предложения, сокращение доступных денег у населения должно давить на цены вниз. Поэтому в отдельных сегментах можно ожидать более слабого спроса, большего торга, акций от застройщиков и точечной коррекции цен», — считает экономист.

Рынок будет адаптироваться

При этом застройщики также будут подстраиваться под новые условия. По мнению специалиста, строительные компании могут осторожнее запускать новые проекты и регулировать объемы предложения.

«Ждать, что цены упадут пропорционально исчезновению пенсионных денег, не стоит. Застройщики тоже будут адаптироваться: могут медленнее запускать новые проекты, осторожнее выводить объемы на рынок и удерживать цены там, где спрос остается устойчивым», — пояснил Руслан Султанов.

В целом эксперт считает, что рынок недвижимости постепенно вернется к более привычной модели, когда покупка жилья будет зависеть прежде всего от доходов граждан, накоплений и доступности ипотечных программ.

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