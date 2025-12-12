В Костанае произошла трагедия. Женщину сбил автомобиль. Инцидент произошёл на улице Кобланды батыра.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время водитель автобуса, двигавшегося по соседней полосе, остановился и пропустил пешехода. Однако ехавший рядом легковой автомобиль не остановился и совершил наезд.

Видео рассылают костанайцы.

По этическим нормам мы не можем опубликовать его полностью.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

