Автомобиль сбил женщину. Жуткое видео распространяют костанайцы

— Сегодня, 22:12
В Костанае произошла трагедия. Женщину сбил автомобиль. Инцидент произошёл на улице Кобланды батыра. 

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время водитель автобуса, двигавшегося по соседней полосе, остановился и пропустил пешехода. Однако ехавший рядом легковой автомобиль не остановился и совершил наезд.

Видео рассылают костанайцы.

По этическим нормам мы не можем опубликовать его полностью.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.



