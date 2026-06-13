Пропавшего больше месяца назад жителя Рудного нашли мёртвым у реки Тобол

Тело 38-летнего жителя Рудного, пропавшего в начале мая, обнаружено в районе реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.
Заявление о пропаже мужчины поступило от родственников 1 мая. Сразу после этого сотрудники полиции начали масштабные поисковые мероприятия.
В поисках участвовали полицейские, спасатели и волонтёры
К розыску были привлечены весь личный состав полиции, сотрудники ДЧС, волонтёры и местные жители. Также использовались служебные собаки, беспилотный летательный аппарат и другие силы и средства экстренных служб.
Поисковые группы обследовали прилегающие к Рудному территории, лесные массивы, заброшенные здания и труднодоступные участки местности.
Тело нашли в камышах у Тобола
В результате совместных поисков сотрудников полиции и ДЧС тело пропавшего мужчины было обнаружено в зарослях камыша у реки Тобол.
По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти не установлено.
В настоящее время назначены необходимые следственные действия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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