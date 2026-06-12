В 37 лет — мама семерых детей: костанайка получила «Алтын алқа»





Каждое второе воскресенье июня в Казахстане чествуют работников этой отрасли. 14 июня профессиональный праздник отметит главный бухгалтер швейной фабрики общества глухих Нина Лаврова. За вклад в развитие индустрии женщина получила грамоту от имени акима области.

«Так как у меня много лет связано с фабрикой, легкой промышленностью, я знаю чего стоит эта работа. Это сложный и тяжелый труд. Поэтому, я поздравляю всех, кто непосредственно работает в этой отрасли: здоровья, счастья, терпения!» — сказала Нина Лаврова.

В Костанае работают около 30 предприятий легкой промышленности

В Костанае и пригороде легкая промышленность представлена тремя десятками действующих предприятий. В основном это малые и средние производства. Отрасль традиционно направлена на изготовление продукции в виде текстиля, трикотажа, кожаных, меховых и шерстяных изделий.

Сегодня в честь наступающего праздника аким Костаная наградил от своего имени, а также грамотами главы региона и министра промышленности и строительства сразу 14 сотрудниц.

«У нас в пятницу обычно рабочее совещание, оказывается куда приятнее, когда кого-то награждаем, дарим цветы и заметили, сегодня у нас одни женщины. Вообще, наша жизнь вся на женщинах держится. У нас есть один день — 8 марта, в году, когда мы отмечаем их, а вообще, на самом деле, в любом празднике есть женские руки», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Государственные награды получили многодетные мамы

Вместе с тем сегодня чествовали многодетных матерей, чья миссия не менее важна. Среди них Татьяна Миронюк. Ей 37 лет, она мама пятерых девочек и двух мальчиков, а самому старшему ребенку 19 лет. До этого женщине уже присуждали государственную награду «Күміс алқа», а сегодня она стала обладательницей «Алтын алқа».

«Знаете, есть гордость немного, что мне посвятили, подарили эту подвеску и то, что вручал сам аким. Мои дети меня поддерживают во всем. Работаю, пытаюсь как-то им время уделить, не всегда конечно получается в полном размере, но дети мне хорошо помогают», — поделилась Татьяна Миронюк.

Для Анары Жуванышевой сегодняшний день стал двойным праздником, поскольку многодетной маме исполнилось 39 лет. У нее три сына и три дочери. Сегодня аким города вручил Анаре Жуванышевой подвеску «Күміс алқа».

«Никогда не мечтала я быть многодетной мамой, но все по воле Аллаха. Я очень рада, что я мама шестерых детей. Конечно, это не связано напрямую с подвеской, но я очень горжусь, что у меня такие дети. Они вроде маленькие, но уже приносят свои плоды. Я счастливая мама шестерых детей!» — рассказала Анара Жуванышева.

Награды получили девять многодетных матерей

По указу, подписанному Главой государства в апреле этого года, государственные награды получили сразу девять многодетных мам Костаная.

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