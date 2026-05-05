Кто оплачивает ремонт в подъезде и можно ли не платить

В Казахстане ремонт многоквартирных домов остаётся обязанностью самих жильцов. Разбираемся, что считается общим имуществом, кто должен платить и какие есть варианты, если средств не хватает, сообщает krisha.kz

Что относится к общему имуществу

Согласно закону «О жилищных отношениях», всё, что находится за пределами квартиры, считается общим имуществом собственников.

К нему относятся подъезды и лестничные клетки, крыши, чердаки и подвалы, лифты, почтовые ящики, инженерные системы, двор и земельный участок, а также элементы благоустройства — скамейки, освещение и урны.

Кто оплачивает ремонт

Расходы на ремонт общего имущества несут все владельцы квартир и нежилых помещений.

При этом жильцы первых и вторых этажей не оплачивают электроэнергию лифта, однако при его замене участвуют в финансировании наравне со всеми.

Откуда берутся деньги

В каждом доме предусмотрены два обязательных счёта:

— текущий — для повседневного содержания (уборка, мелкий ремонт, замена ламп, дезинфекция, уборка снега);

— накопительный — для крупных работ (капитальный ремонт, замена кровли, утепление фасада, благоустройство территории).

Оба счёта пополняются за счёт ежемесячных взносов жильцов, размер которых зависит от площади квартиры.

Кроме того, с сентября 2025 года жильцы могут вводить целевые взносы — дополнительные сборы на конкретные нужды.

Что входит в ремонт подъезда

Косметический ремонт подъезда обычно включает покраску стен и потолков, обновление полов, ремонт или замену почтовых ящиков, перил и поручней, а также приведение в порядок входной группы.

Как организовать ремонт

Для проведения работ необходимо:

— провести общее собрание жильцов (очно, онлайн или через опрос);

— получить поддержку не менее 51% собственников;

— оформить протокол и подать заявку в КСК или ОСИ;

— выбрать подрядчика и утвердить смету.

В случае срочных и незначительных работ управляющая организация может инициировать ремонт без общего собрания, но с оформлением соответствующих документов.

Если денег не хватает

Если накопленных средств недостаточно, возможны несколько решений:

— организовать дополнительный сбор (целевой взнос);

— воспользоваться государственной программой модернизации с рассрочкой до 15 лет.

Как распределяются расходы

Сумма ремонта делится между жильцами пропорционально площади их квартир. Другие варианты — например, равные платежи или расчёт по количеству проживающих — законодательством не предусмотрены.

В целом эксперты отмечают, что своевременный ремонт и участие всех собственников позволяют избежать более серьёзных проблем и дополнительных затрат в будущем.

Шашлык с риском: где нельзя разводить огонь в Казахстане С наступлением сезона пикников казахстанцам напомнили правила приготовления шашлыков, нарушение которых может обернуться штрафами. По...

Костанайскую область накроют дожди и грозы В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. На западе, юге и в центральных районах прогнозируются дожди...

Рвут свидетельства о браке: чем это может обернуться для казахстанцев В Казахстане набирает популярность тренд, в рамках которого пользователи намеренно портят свидетельство о браке. В...