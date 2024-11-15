Новый цвет автономеров появится в Казахстане

В Казахстан рассматривают возможность введения специальных государственных номеров для электромобилей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает tengrinews.kz
Электромобили хотят выделить зелёными номерами
По словам представителя МВД, для электрокаров планируют изменить цвет фона госномеров. Предполагается, что они будут зелёного цвета — по аналогии с международной практикой.
Как отметил Санжар Адилов, такая инициатива уже прорабатывается и получила поддержку.
Для чего нужны новые номера
Новые номера должны помочь быстрее идентифицировать электромобили на платных парковках, зарядных станциях и территориях с особым режимом доступа.
Ранее депутат Арман Калыков заявил, что автоматические системы фиксации и камеры не всегда способны отличить электрокар от автомобиля с обычным двигателем.
Возникают сложности с парковками и въездом
По словам депутата, владельцы электромобилей сталкиваются с проблемами при въезде на особо охраняемые природные территории, парковки и другие объекты, где требуется оперативная идентификация транспорта.
Кроме того, сложности возникают и у сотрудников дорожной полиции при проверке таких автомобилей.
Именно поэтому в рамках законопроекта комитет экологии предложил использовать отдельный цвет государственных регистрационных номеров для электромобилей.
