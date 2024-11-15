Новый цвет автономеров появится в Казахстане

Электромобили хотят выделить зелёными номерами

По словам представителя МВД, для электрокаров планируют изменить цвет фона госномеров. Предполагается, что они будут зелёного цвета — по аналогии с международной практикой.

Как отметил Санжар Адилов, такая инициатива уже прорабатывается и получила поддержку.

Для чего нужны новые номера

Новые номера должны помочь быстрее идентифицировать электромобили на платных парковках, зарядных станциях и территориях с особым режимом доступа.

Ранее депутат Арман Калыков заявил, что автоматические системы фиксации и камеры не всегда способны отличить электрокар от автомобиля с обычным двигателем.

Возникают сложности с парковками и въездом

По словам депутата, владельцы электромобилей сталкиваются с проблемами при въезде на особо охраняемые природные территории, парковки и другие объекты, где требуется оперативная идентификация транспорта.

Кроме того, сложности возникают и у сотрудников дорожной полиции при проверке таких автомобилей.

Именно поэтому в рамках законопроекта комитет экологии предложил использовать отдельный цвет государственных регистрационных номеров для электромобилей.