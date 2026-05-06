Жара до +33 и грозы: прогноз погоды по Казахстану





В Казахстан в праздничные дни ожидается неустойчивая погода. На большей части страны прогнозируются дожди, грозы, местами возможны град и шквалистое усиление ветра.

На западе и севере ожидаются сильные дожди

По прогнозу синоптиков, 7–9 мая сильные дожди пройдут в западных регионах страны. В северных областях интенсивные осадки ожидаются 8–9 мая.

На юге сохранится жара

В южных регионах на фоне высокой температуры воздуха прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

В восточных областях осадки ожидаются преимущественно 9 мая.

Какая температура ожидается

Днём температура воздуха составит:

— на западе: от +18 до +28 градусов,

— на севере: от +18 до +23 градусов,

— в центральных регионах: от +20 до +28 градусов,

— на юге и юго-востоке: от +28 до +33 градусов,

— на востоке: от +25 до +30 градусов.

