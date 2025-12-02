Полицейские сообщили о смертельном ДТП в Костанае

Единственное смертельное дорожно-транспортное происшествие за последнюю неделю в Костанайской области произошло 27 апреля в Костанае. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.
По данным правоохранителей, на улице Киевской водитель фронтального погрузчика при выполнении работ и движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на пешехода. От полученных травм человек скончался на месте происшествия.
Всего за прошедшую неделю на территории Костанайской области зарегистрировано 12 ДТП. Помимо смертельной аварии, ещё в 11 происшествиях травмы получили 14 человек.
Как сообщила старший госавтоинспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Олеся Бабич , среди зарегистрированных аварий — шесть наездов на пешеходов, пять столкновений автомобилей и одно опрокидывание в кювет.
Также за неделю в сфере дорожной безопасности полицейские выявили около шести тысяч нарушений. В их числе — 10 фактов выезда на встречную полосу, 77 случаев управления транспортом лицами, не имеющими водительских прав, а также восемь фактов вождения водителями, ранее лишёнными права управления транспортом.
