Полицейские сообщили о смертельном ДТП в Костанае





Единственное смертельное дорожно-транспортное происшествие за последнюю неделю в Костанайской области произошло 27 апреля в Костанае. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

По данным правоохранителей, на улице Киевской водитель фронтального погрузчика при выполнении работ и движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на пешехода. От полученных травм человек скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшую неделю на территории Костанайской области зарегистрировано 12 ДТП. Помимо смертельной аварии, ещё в 11 происшествиях травмы получили 14 человек.

Как сообщила старший госавтоинспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Олеся Бабич , среди зарегистрированных аварий — шесть наездов на пешеходов, пять столкновений автомобилей и одно опрокидывание в кювет.

Также за неделю в сфере дорожной безопасности полицейские выявили около шести тысяч нарушений. В их числе — 10 фактов выезда на встречную полосу, 77 случаев управления транспортом лицами, не имеющими водительских прав, а также восемь фактов вождения водителями, ранее лишёнными права управления транспортом.

