Сразу 45 пьяных водителей задержали полицейские Костанайской области

В Костанайской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В эти дни сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения и уделяют больше внимания выявлению нарушений.
По данным полиции, в ходе рейдов задержаны 45 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщила старший госавтоинспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Олеся Бабич, один из серьёзных случаев произошёл 30 апреля на республиканской трассе KAZ-19 «Костанай — Карабутак».
По информации полиции, водитель автомобиля Mazda, житель Актюбинской области 1979 года рождения, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. Выяснилось, что мужчина был лишён водительских прав ещё в 2020 году и находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали два пассажира.
По данному факту возбуждено уголовное дело, автомобиль помещён на специализированную стоянку.
Кроме того, в рамках операции полицейские пресекли 257 нарушений со стороны пешеходов и других участников дорожного движения.
Также к ответственности привлекли пользователей электротранспорта. За различные нарушения наказаны 30 человек, управлявших электросамокатами, 16 велосипедистов и 13 водителей электровелосипедов.
Среди наиболее частых нарушений — отсутствие защитной экипировки, движение по проезжей части без водительского удостоверения и перевозка пассажиров на электротранспорте.
