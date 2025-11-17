ИИ будет следить за агрессией: в соцучреждениях Казахстана внедрят новые камеры

В Казахстан планируют внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения в организациях, оказывающих специальные социальные услуги. Проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан опубликован на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz
Новая система под названием ProtectorAI предназначена для повышения безопасности постояльцев социальных учреждений. Технология сможет анализировать видеопотоки и выявлять агрессивное поведение, буллинг и другие потенциальные угрозы.
Согласно проекту, камеры нового поколения в обязательном порядке установят по периметру территории организаций, у главных и запасных входов, а также в помещениях общего пользования, кабинетах и складских помещениях.
Кроме того, близким родственникам постояльцев планируют предоставить доступ к архивным видеозаписям с камер наблюдения.
Общественное обсуждение проекта продлится до 20 мая.
Штрафы за подкуп чиновников хотят привязать к сумме взятки
Сразу 45 пьяных водителей задержали полицейские Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.