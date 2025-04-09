Жильё вместе с инфраструктурой: Аксакалов сделал акцент на безопасности и благоустройстве

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что при проектировании и строительстве новых жилых кварталов особое внимание необходимо уделять не только самим домам, но и всей сопутствующей инфраструктуре.
По его словам, дороги и социальные объекты должны вводиться в эксплуатацию одновременно с жильём, чтобы люди сразу заезжали в комфортную и готовую для жизни среду.
«Подчеркну, что при проектировании строительства жилых кварталов необходимо предусматривать и социальную инфраструктуру, и дороги, чтобы всё вводилось вместе с жильём. Люди должны заезжать уже в готовую жилую среду», — отметил Кумар Аксакалов.
Также глава региона обратил внимание на благоустройство дворовых территорий. Он подчеркнул, что детские и спортивные площадки должны быть выполнены из качественных материалов, а все конструкции — установлены надёжно и безопасно.
«Безопасность людей превыше всего», — подчеркнул аким области.
