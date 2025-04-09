Не во все города: кому теперь разрешат получить ВНЖ в Казахстане

ВНЖ только в семи регионах: иностранцам запретили менять место проживания на пять лет.
С 10 апреля в Казахстане вступили в силу новые правила получения вида на жительство для иностранцев, передает informburo.kz.
Теперь оформить ВНЖ можно только в семи регионах страны. Соответствующий совместный приказ подписали Министерство труда и социальной защиты населения и другие госорганы.
Согласно новым требованиям, иностранцы, прожившие в Казахстане не менее года и прошедшие оценку для получения разрешения на постоянное проживание, смогут оформить документы только в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.
Крупнейшие города страны — Алматы, Астана и Шымкент — в этот перечень не вошли. Однако, как пояснила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, некоторые категории иностранцев всё же смогут получить ВНЖ в южной столице.
Речь идёт о бывших гражданах Казахстана, несовершеннолетних, если один из родителей уже имеет ВНЖ, а также недееспособных лиц. Кроме того, рассматриваются случаи воссоединения семьи — например, если супруг является гражданином Казахстана или уже имеет вид на жительство.
Процедура оформления ВНЖ включает четыре этапа: анкетирование, тестирование, собеседование в Министерстве труда и социальной защиты населения, а затем регистрацию и оформление документов в полиции. При этом регион проживания определяет Минтруда.
Как отметила Салтанат Азирбек, иностранцы обязаны проживать именно в том регионе, который был указан при получении ВНЖ. Если человек зарегистрирован, к примеру, в Петропавловске, но фактически живёт в Алматы, это будет считаться нарушением и может привести к аннулированию вида на жительство.
Также она подчеркнула, что после получения ВНЖ иностранцам запрещено менять регион проживания в течение пяти лет.
