Судиться с властями из-за газификации намерены костанайские дачники





Костанайские дачники возмущены действиями местных властей. Речь идёт о проведении газа в садовые общества. Напомним, аким Костаная не раз высказывался против газификации дачных массивов. По его словам, это сезонное место пребывания горожан. Кроме того, по мнению градоначальника, газификация дач является небезопасной.

С такой позицией не согласна жительница садового общества «Текстильщик» Зульфия Нуреева. Женщина уже несколько лет проживает на территории дачного массива.

«Мы от акимата ничего не просим. Мы ведём за свои деньги, за свой счёт, сами своими силами всё это делаем. Как говорил аким: “сегодня им газ, а завтра дороги”, — мы не требуем от них ни газа, ни дороги», — говорит Зульфия Нуреева.

По её словам, использование твёрдого топлива гораздо опаснее газификации.

«Опять это твёрдое топливо. Как они говорят — это пожароопасно, но от печек больше пожароопасности, чем от газа!» — считает дачница.

Женщина также отмечает, что многие люди вынуждены жить на дачах не от хорошей жизни.

«Мы не от того, что мы хотим здесь жить, мы от безвыходности здесь сидим! Хотим своими силами что-то сделать, а нам этого просто не дают», — добавила она.

Дачники опасаются за своё будущее

Как рассказала собственница участка СО «Текстильщик» Оксана Гусева, согласно генеральному плану территория садового общества официально относится к резервной селитебной зоне. Это означает, что в будущем эти земли могут использовать под жилую застройку, общественные здания и другую инфраструктуру.

«Мы хотим, чтобы нам дали другой статус, чтобы нас через 5–7 лет не “пнули под зад коленом” и не сказали, что дачи больше не нужны. Они нужны нам, это наши земельные наделы, это мы хотим что-то делать», — заявила Оксана Гусева.

Иск планируют подать уже в мае

Сейчас дачники намерены добиваться решения вопроса через суд. Их интересы представляет юридический консультант Жаслан Байбазаров.

По его словам, активисты обращались в акимат с просьбой предоставить площадку для открытого диалога, однако получили отказ.

«Мы направили заявление в акимат о том, чтобы предоставили диалоговую площадку — зал Дворца пионеров. Нам ответили, что это невозможно. Также приглашали сотрудников акимата города, области и прокуратуры на встречу, но они тоже не захотели прийти», — сообщил Жаслан Байбазаров.

Он добавил, что обращения были направлены и в центральные государственные органы, однако ответов пока не поступило. Иск в суд дачники планируют подать уже в этом месяце. При этом они хотят, чтобы дело рассматривалось за пределами Костанайской области.

