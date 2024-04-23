В Костанае опубликовали программу мероприятий ко Дню Победы





В Костанае 9 мая пройдут памятные, спортивные и концертные мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Одним из первых событий станет легкоатлетический полумарафон «Память», который состоится с 9:00 до 12:00 в Триатлон-парк. Участники смогут пробежать дистанции 2,4 и 10 километров.

Основные мероприятия пройдут в Парке Победы

В 11:00 в Парк Победы состоится митинг памяти «Батырларға тағзым» и церемония возложения цветов к мемориалу.

С 10:00 до 16:00 в парке будет работать передвижная музейная экспозиция. Также для гостей подготовят концертные программы детских творческих коллективов и показательные выступления воспитанников дворовых клубов.

Кроме того, с 11:00 до 13:00 в Парке Победы пройдёт акция «Солдатская каша».

Концерты и спектакли пройдут в разных районах города

В жилом массиве Дружба на площадке СКЦ «Достык» в 12:00 состоится концертная программа «Ұлы Жеңіске арналады!», а также выставка детских рисунков и поделок.

В 17:00 в Областной казахский театр покажут спектакль «Құс жолы» по произведению Чингиз Айтматов.

Завершатся праздничные мероприятия концертами в Сити-центре. В 16:30 выступит ансамбль танца «Карнавал», а в 18:00 начнётся концертная программа «Ұлы Жеңіске арналады!».

В одном из районов Костанайской области полностью остановилось строительство Объём выполненных строительных работ в Костанайская область по итогам первого квартала текущего года составил 52,2...

Фонтан воды забил из-под земли в Костанае 8 мая 2026 года в Костанае во время проведения гидравлических испытаний магистральных сетей произошёл порыв...

Минздрав Казахстана прокомментировал ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в министерстве здравоохранения Казахстана...