В Костанае опубликовали программу мероприятий ко Дню Победы

В Костанае 9 мая пройдут памятные, спортивные и концертные мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Одним из первых событий станет легкоатлетический полумарафон «Память», который состоится с 9:00 до 12:00 в Триатлон-парк. Участники смогут пробежать дистанции 2,4 и 10 километров.
Основные мероприятия пройдут в Парке Победы
В 11:00 в Парк Победы состоится митинг памяти «Батырларға тағзым» и церемония возложения цветов к мемориалу.
С 10:00 до 16:00 в парке будет работать передвижная музейная экспозиция. Также для гостей подготовят концертные программы детских творческих коллективов и показательные выступления воспитанников дворовых клубов.
Кроме того, с 11:00 до 13:00 в Парке Победы пройдёт акция «Солдатская каша».
Концерты и спектакли пройдут в разных районах города
В жилом массиве Дружба на площадке СКЦ «Достык» в 12:00 состоится концертная программа «Ұлы Жеңіске арналады!», а также выставка детских рисунков и поделок.
В 17:00 в Областной казахский театр покажут спектакль «Құс жолы» по произведению Чингиз Айтматов.
Завершатся праздничные мероприятия концертами в Сити-центре. В 16:30 выступит ансамбль танца «Карнавал», а в 18:00 начнётся концертная программа «Ұлы Жеңіске арналады!».
Фонтан воды забил из-под земли в Костанае
Минздрав Казахстана прокомментировал ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.