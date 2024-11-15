Правительство Казахстана сложит полномочия





Правительство Казахстан прекратит свои полномочия перед вновь избранным Курултаем после вступления в силу новой Конституции. Об этом говорилось на совместном заседании палат Парламента в Астане, передает tengrinews.kz

Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении проект конституционного закона о Президенте, который также закрепляет полномочия вице-президента.

В Парламенте обсудили статус вице-президента

Во время обсуждения сенатор Бекболат Орынбеков напомнил, что согласно новой Конституции правительство будет слагать полномочия перед новым Курултаем.

Он поинтересовался, может ли аналогичный механизм применяться и к вице-президенту — то есть прекращать полномочия после вступления в должность нового главы государства.

В Минюсте объяснили позицию по вице-президенту

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев пояснил, что вице-президент не будет руководить отдельным государственным органом.

«Вице-президент не будет управлять индивидуальным государственным органом, но он выступает от имени президента. Учитывая это, необходимость сложения полномочий перед вновь избранным президентом не рассматривается», — отметил глава Минюста.

Новая Конституция вступит в силу летом

Напомним, новая Конституция Казахстана была принята на республиканском референдуме 15 марта и вступит в силу с 1 июля текущего года.

Выборы в новый Курултай, который заменит действующий Парламент, планируют провести в августе.

В одном из районов Костанайской области полностью остановилось строительство Объём выполненных строительных работ в Костанайская область по итогам первого квартала текущего года составил 52,2...

Фонтан воды забил из-под земли в Костанае 8 мая 2026 года в Костанае во время проведения гидравлических испытаний магистральных сетей произошёл порыв...

Минздрав Казахстана прокомментировал ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в министерстве здравоохранения Казахстана...