Правительство Казахстана сложит полномочия

Правительство Казахстан прекратит свои полномочия перед вновь избранным Курултаем после вступления в силу новой Конституции. Об этом говорилось на совместном заседании палат Парламента в Астане, передает tengrinews.kz
Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении проект конституционного закона о Президенте, который также закрепляет полномочия вице-президента.
В Парламенте обсудили статус вице-президента
Во время обсуждения сенатор Бекболат Орынбеков напомнил, что согласно новой Конституции правительство будет слагать полномочия перед новым Курултаем.
Он поинтересовался, может ли аналогичный механизм применяться и к вице-президенту — то есть прекращать полномочия после вступления в должность нового главы государства.
В Минюсте объяснили позицию по вице-президенту
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев пояснил, что вице-президент не будет руководить отдельным государственным органом.
«Вице-президент не будет управлять индивидуальным государственным органом, но он выступает от имени президента. Учитывая это, необходимость сложения полномочий перед вновь избранным президентом не рассматривается», — отметил глава Минюста.
Новая Конституция вступит в силу летом
Напомним, новая Конституция Казахстана была принята на республиканском референдуме 15 марта и вступит в силу с 1 июля текущего года.
Выборы в новый Курултай, который заменит действующий Парламент, планируют провести в августе.
Фонтан воды забил из-под земли в Костанае
Минздрав Казахстана прокомментировал ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.