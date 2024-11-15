Инвестору грозила остановка производства: вмешалась костанайская прокуратура





Сотрудники прокуратуры Костанайская область защитили права предпринимателя, реализующего в регионе инвестиционный проект в сфере химической промышленности стоимостью 320 миллионов тенге. Работа проводилась совместно с Комитетом по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Казахстана.

Производственный проект направлен на выпуск современных строительных материалов из переработанного пластика. Предприятие планирует производить высокопрочные ткани для укрепления дорожного полотна и грунта, гидроизоляционные плёнки, армирующие решётки и сетки, трубы, а также нетканые материалы.

Производство будет основано на переработке пластиковых отходов

Как отметил старший прокурор Костанайской районной прокуратуры Багдат Есикеев, особую значимость проекту придаёт его экологическая направленность.

«Производство основано на полной переработке пластиковых отходов с их последующим повторным использованием, что соответствует принципам устойчивого развития и “зелёной” экономики», — сообщил Багдат Есикеев.

Прокуратура отменила решение о расторжении договора

В прокуратуре пояснили, что в Казахстане действует механизм так называемого «прокурорского фильтра». Он предусматривает обязательное согласование с прокурором решений, затрагивающих деятельность инвесторов.

Несмотря на это, местный исполнительный орган направил инвестору уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, что могло привести к остановке проекта и потере вложенных средств.

После вмешательства прокуратуры решение акимата было отменено, а права предпринимателя полностью восстановлены.

Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Инвесторов призвали сообщать о нарушениях

В прокуратуре Костанайской области подчеркнули, что защита инвесторов и создание благоприятного инвестиционного климата остаются одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, призвали обращаться в прокуратуру по номеру +7 (701) 855-87-06 или в Call-центр 115.

