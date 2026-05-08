Фонтан воды забил из-под земли в Костанае

8 мая 2026 года в Костанае во время проведения гидравлических испытаний магистральных сетей произошёл порыв тепломагистрали ТМ-23 диаметром 500 мм по улице Чкалова. Об этом сообщили в ГКП «КТЭК».
В ГКП «КТЭК» пояснили, что 8 мая во время проверки магистральных тепловых сетей от Котельной №3 было выявлено повреждение на тепломагистрали ТМ-23 диаметром 500 мм. В результате остаточная холодная вода вышла наружу через люк тепловой камеры.
Как отметили специалисты, гидравлические испытания проводят специально перед отопительным сезоном, чтобы выявить слабые и изношенные участки теплосетей. Во время таких проверок давление в системе повышают с обычных 11–12 атмосфер до 16 атмосфер.
В КТЭК сообщили, что на время испытаний на участках дежурят специалисты предприятия, которые оперативно перекрывают повреждённые сети. После завершения испытаний дефект устранят в плановом порядке.
