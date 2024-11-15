В Казахстане хотят объединить все зарплатные налоги и отчисления





В Казахстане планируют упростить систему зарплатных отчислений, объединив все обязательные платежи в один. Об этом сообщили в ходе заседания проектного офиса по вопросам цифровизации и налогового администрирования, передает lsm.kz

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин пояснил, что сегодня работодатели оформляют сразу восемь отдельных платежей — социальные, пенсионные, медицинские отчисления, а также индивидуальный подоходный и социальный налоги. Власти предлагают заменить их единым платежом.

Предполагается, что перечисление будет проходить через банки и информационные системы Минтруда, после чего средства автоматически распределят между ЕНПФ, ГФСС, Фондом медицинского страхования и комитетом госдоходов.

Перед полноценным запуском систему протестируют в пилотном режиме, чтобы проверить корректность работы сервисов. При этом, по словам Азамата Амрина, нагрузка на фонд оплаты труда для бизнеса не изменится.

Почему возникли проблемы с налоговыми сервисами

Министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что во время цифровизации возможны технические сложности, однако бизнес не должен нести дополнительные издержки из-за настройки систем.

Во время обсуждения также затронули проблемы работы системы электронных счетов-фактур. Главный бухгалтер FlyArystan Александра Дорохова сообщила о сбоях при отображении данных и формировании лицевых счетов.

Вице-министр финансов Асет Турысов объяснил, что проблемы связаны с параллельной работой старого и нового кабинетов налогоплательщика. По его словам, старую систему временно оставили по просьбе бизнеса для сдачи отчётности за прошлый год, однако уже в мае её полностью отключат.

Кроме того, обсуждались сложности с форматно-логическим контролем, который теперь внедрён во всех системах Минфина. Именно из-за него у многих пользователей возникают ошибки при сдаче отчётности.

Какие сложности возникли у самозанятых

Отдельное внимание уделили самозанятым. Представитель inDrive Диас Асанов сообщил, что из-за несвоевременного обновления данных о пенсионерах и других категориях граждан за март были возвращены соцплатежи по нескольким тысячам человек.

С начала года через платформу работают около 180 тысяч самозанятых, а сумма перечисленных соцплатежей превысила 700 миллионов тенге.

Также налоговый эксперт Максим Барышев предложил не штрафовать налогоплательщиков в случае недоступности сервисов КГД и предоставить разработчикам бухгалтерского ПО API-доступ для прямой отправки отчётности.

Что предлагают изменить в будущем

Ещё одной инициативой стало создание единой государственной базы данных Data Lake, которая позволит автоматически использовать уже загруженные сведения в разных государственных системах и избавит бизнес от повторной сдачи одинаковых данных.

