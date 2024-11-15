Более 500 человек прошли отбор по программе «Наурыз» в Костанайской области

С октября 2025 года в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы в АО «Отбасы банк» передано 13 объектов общей стоимостью 9,4 млрд тенге. Об этом сообщила директор Костанайского областного филиала банка Досымханқызы Асель.
Всего речь идёт о 666 квартирах.
Более 600 кредитов выдали по программе «Наурыз»
По программе «Наурыз» филиалом выдан 631 кредит на общую сумму 14,2 млрд тенге. Только в 2026 году жители области получили 100 кредитов на сумму 2,4 млрд тенге.
«Это говорит о высоком интересе населения к программе и доступным механизмам приобретения жилья», — отметила Асель Досымханқызы.
По программе «Наурыз жұмыскер» выдали кредиты работникам рабочих профессий
Также продолжается реализация программы «Наурыз жұмыскер», направленной на поддержку представителей рабочих профессий. В рамках программы выдано 209 кредитов на сумму 4,4 млрд тенге.
Более 500 жителей области прошли отбор по новой заявочной кампании
В 2026 году АО «Отбасы банк» продолжил реализацию программы «Наурыз». Новый приём заявок стартовал в марте и завершился 31 числа.
По данным филиала, в Костанайской области отбор прошли 565 человек.
«До 12 мая участники проходят этап подтверждения платёжеспособности, после чего у них будет до шести месяцев на выбор жилья. Все объекты доступны для бронирования на портале Баспана маркет», — сообщила Асель Досымханқызы.
