Казахстану потребуется почти 900 тысяч специалистов до 2030 года

В ближайшие годы Казахстану больше всего понадобятся инженеры и педагоги. Об этом сообщили LS в Министерство науки и высшего образования Казахстана, передает lsm.kz
На площадке GITEX AI Kazakhstan представители ведомства рассказали, что государственный образовательный заказ формируется на основе прогнозов национальной системы трудовых ресурсов министерства труда и социальной защиты населения.
До 2030 года стране потребуется почти 900 тысяч специалистов
По данным министерства, к 2030 году экономике Казахстана понадобится 883,3 тысячи специалистов. Основную часть составят инженерные кадры — 529,9 тысячи человек, или 60% от общей потребности. Ещё 185,5 тысячи специалистов потребуются в сфере образования — это около 21%.
На остальные отрасли приходится 168,7 тысячи специалистов, или 19%.
С учётом этих прогнозов распределяется и государственный заказ на обучение. В последние три года около 60% образовательных грантов направляют на технические специальности. На подготовку педагогов выделяют 21% грантов, остальные 19% распределяются между сельским хозяйством, услугами, гуманитарными направлениями, бизнесом и искусством.
Какие специальности выбирают чаще всего
Несмотря на высокий спрос на технические профессии, абитуриенты чаще выбирают другие направления. По итогам конкурса грантов 2025 года самыми популярными стали специальности:
— «Переводческое дело» — 16 человек на место;
— «Международные отношения и дипломатия» — 13 человек на место;
— «Психология» — 12 человек на место;
— «История» — 12 человек на место;
— «Право» — восемь человек на место.
Похожая ситуация наблюдалась и в 2024 году.
Какие профессии остаются непопулярными
Наименьший интерес у поступающих вызывают направления, связанные с животноводством, гидротехническим строительством, водными ресурсами, механикой, текстильной промышленностью и транспортным строительством.
В министерстве объясняют это сложными условиями труда, ограниченными возможностями для профессиональной мобильности, а также изменением интересов молодёжи. Всё больше молодых людей предпочитают гибкий график и работу в цифровой сфере.
Кроме того, на выбор профессии влияет уровень заработной платы. По данным НПП «Атамекен», выпускники транспортных специальностей зарабатывают в среднем от 135 до 283 тысяч тенге. При этом водители сервисов такси могут получать от 400 до 800 тысяч тенге, а сотрудники служб доставки — от 350 до 500 тысяч тенге.
