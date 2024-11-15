Казахстану потребуется почти 900 тысяч специалистов до 2030 года





В ближайшие годы Казахстану больше всего понадобятся инженеры и педагоги. Об этом сообщили LS в Министерство науки и высшего образования Казахстана, передает lsm.kz

На площадке GITEX AI Kazakhstan представители ведомства рассказали, что государственный образовательный заказ формируется на основе прогнозов национальной системы трудовых ресурсов министерства труда и социальной защиты населения.

До 2030 года стране потребуется почти 900 тысяч специалистов

По данным министерства, к 2030 году экономике Казахстана понадобится 883,3 тысячи специалистов. Основную часть составят инженерные кадры — 529,9 тысячи человек, или 60% от общей потребности. Ещё 185,5 тысячи специалистов потребуются в сфере образования — это около 21%.

На остальные отрасли приходится 168,7 тысячи специалистов, или 19%.

С учётом этих прогнозов распределяется и государственный заказ на обучение. В последние три года около 60% образовательных грантов направляют на технические специальности. На подготовку педагогов выделяют 21% грантов, остальные 19% распределяются между сельским хозяйством, услугами, гуманитарными направлениями, бизнесом и искусством.

Какие специальности выбирают чаще всего

Несмотря на высокий спрос на технические профессии, абитуриенты чаще выбирают другие направления. По итогам конкурса грантов 2025 года самыми популярными стали специальности:

— «Переводческое дело» — 16 человек на место;

— «Международные отношения и дипломатия» — 13 человек на место;

— «Психология» — 12 человек на место;

— «История» — 12 человек на место;

— «Право» — восемь человек на место.

Похожая ситуация наблюдалась и в 2024 году.

Какие профессии остаются непопулярными

Наименьший интерес у поступающих вызывают направления, связанные с животноводством, гидротехническим строительством, водными ресурсами, механикой, текстильной промышленностью и транспортным строительством.

В министерстве объясняют это сложными условиями труда, ограниченными возможностями для профессиональной мобильности, а также изменением интересов молодёжи. Всё больше молодых людей предпочитают гибкий график и работу в цифровой сфере.

Кроме того, на выбор профессии влияет уровень заработной платы. По данным НПП «Атамекен», выпускники транспортных специальностей зарабатывают в среднем от 135 до 283 тысяч тенге. При этом водители сервисов такси могут получать от 400 до 800 тысяч тенге, а сотрудники служб доставки — от 350 до 500 тысяч тенге.

Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с тёплыми словами в честь Дня Победы. Официальный текст...

В Казахстане хотят объединить все зарплатные налоги и отчисления В Казахстане планируют упростить систему зарплатных отчислений, объединив все обязательные платежи в один. Об этом...