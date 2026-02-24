В Костанае усиливают контроль за внешним видом зданий





Проекты детальной планировки в Костанай разрабатываются с учётом градостроительных регламентов, планировочной структуры и требований к единому архитектурному облику города. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области Дидар Тлеубаев.

По его словам, основой дизайн-кода являются единый архитектурный стиль, гармоничное цветовое решение, этажность и отделочные материалы зданий.

«Основными компонентами дизайн-кода являются гармоничный внешний облик и единство элементов архитектурного стиля, цветового решения, этажности, отделочных материалов, создающих визуальное ощущение целостности и завершённости объектов строительства», — отметил Тлеубаев.

В Костанае уже действует проект визуализации центральных улиц

В 2023 году в городе был утверждён проект «Визуализация проспекта Аль-Фараби и улицы Байтурсынова». Сейчас этот подход применяется ко всем улицам и зданиям областного центра.

В рамках внедрения единого дизайн-кода в Костанае обновляют фасады зданий, устанавливают архитектурную подсветку и приводят рекламные вывески к единому стилю.

Эскизные проекты будут проверять на соответствие дизайн-коду

Как пояснили в управлении, требования к архитектурному облику учитываются и при согласовании эскизных проектов. После получения исходных документов на строительство застройщик обязан согласовать проект с местными исполнительными органами.

При этом эскизный проект должен соответствовать установленным требованиям, включая цветовое оформление и архитектурно-художественную колористику улиц, кварталов и жилых массивов.

