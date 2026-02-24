Новые лимиты и требования установили банкам





Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило новые пруденциальные нормативы и лимиты для банков второго уровня, включая исламские банки, передает lsm.kz

Согласно постановлению, установлены предельные значения и методики расчёта ключевых финансовых нормативов.

Каким должен быть капитал банков

Для новых банков с универсальной лицензией минимальный размер уставного и собственного капитала определён на уровне 20 млрд тенге. Для банков с базовой лицензией этот показатель составит 10 млрд тенге.

Для жилищных строительных сберегательных банков минимальный размер собственного капитала установлен в размере 4 млрд тенге.

Какие ограничения вводят для снижения рисков

Документ также предусматривает ряд лимитов для минимизации банковских рисков. В частности, внимание будет уделяться росту просроченных займов сроком от 61 до 90 дней и более, увеличению доли проблемных кредитов в ссудном портфеле, а также росту неработающей дебиторской задолженности.

Кроме того, будут учитывать снижение рентабельности активов и увеличение числа заёмщиков с просрочкой по потребительским кредитам более чем на 90 дней.

Как будут оценивать кредитную нагрузку казахстанцев

При расчёте кредитного риска по беззалоговым потребительским займам банки обязаны учитывать все долги клиента, включая кредиты в микрофинансовых организациях и кредитные лимиты в других банках.

Источниками подтверждения официального дохода станут пенсионная база данных, сведения государственных органов и выписки по банковским счетам.

Также постановлением утверждена формула расчёта уровня переплаты в годовом выражении и установлен максимальный размер риска на одного заёмщика.

