В Костанайской области рассказали, кто может претендовать на жильё от государства





Граждане Казахстана могут рассчитывать на различные меры государственной жилищной поддержки в зависимости от уровня дохода семьи. Об этом сообщила директор Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» Досымханқызы Асель.

Кто может получить субсидии на аренду жилья

По словам Асель Досымханқызы, субсидирование части арендной платы предусмотрено для граждан, чей доход на одного члена семьи не превышает одного прожиточного минимума.

«На сегодняшний день это 50 851 тенге на человека. Таким гражданам предоставляется субсидия на частичную оплату аренды жилья в частном жилищном фонде», — пояснила директор филиала.

Какие требования действуют для арендного жилья от акиматов

Арендное жильё местных исполнительных органов предоставляется в зависимости от состава семьи и уровня дохода:

— при составе семьи от трёх человек доход не должен превышать двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи;

— для семьи из двух человек — не более 3,5 прожиточного минимума;

— для одного человека — не более 5,5 прожиточного минимума.

Кому доступны льготные ипотечные программы

Также действуют льготные ипотечные программы.

«При доходе до пяти прожиточных минимумов граждане могут претендовать на займы под 2% годовых. При доходе до шести прожиточных минимумов доступны кредиты под 5% годовых», — отметила Асель Досымханқызы.

