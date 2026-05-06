Костанайская область готовит масштабное обновление Генпланов городов





В Костанае планируют провести корректировку Генерального плана города. Как сообщили в акимате, изменения необходимы для реализации инвестиционных проектов, расширения индустриальной зоны, модернизации транспортной и инженерной инфраструктуры, а также повышения инвестиционной привлекательности региона.

Соответствующее постановление правительства об определении поставщика было принято 27 апреля 2026 года №327.

На корректировку Генплана Костаная из местного бюджета выделено 599,2 млн тенге.

Что изменится после корректировки Генплана

По словам руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области Дидара Тлеубаева, обновление документа позволит обеспечить дальнейшее развитие города.

«Корректировка Генерального плана позволит обеспечить реализацию инвестиционных проектов, расширить индустриальную зону, модернизировать транспортную и инженерную инфраструктуру, а также повысить инвестиционную привлекательность региона», — отметил Тлеубаев.

Также, по его словам, в рамках обновления Генплана будут определены перспективные территории для жилой застройки и дальнейшего развития инженерных сетей.

Корректировка Генпланов идёт и в других городах области

Параллельно продолжается корректировка Генерального плана Рудный . Завершить работы планируют к октябрю 2026 года без учёта сроков прохождения экспертизы.

Кроме того, завершены работы по корректировке Генплана Аркалык и Тобыл. В Тобыле документ совмещён с проектом детальной планировки микрорайонов «Астана» и «Байтерек». В ближайшее время проекты направят на экологическую и градостроительную экспертизу.

Также подана бюджетная заявка на корректировку Генерального плана Лисаковск, который был утверждён ещё в 2007 году.

