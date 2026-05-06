Кумар Аксакалов потребовал сократить визуальный шум в городах

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заявил о необходимости навести порядок в архитектурном облике населённых пунктов региона и сократить так называемый «визуальный шум». Об этом он сообщил на совещании, говоря о внешнем оформлении городов и районов области.
По словам главы региона, в населённых пунктах по-прежнему остаётся много несогласованной рекламы, конструкций и элементов оформления, которые портят общий вид улиц и зданий.
«У нас очень много всевозможных перекосов в рекламе, в конструкциях этих реклам, в оформлении фасадных частей и территорий», — отметил Кумар Аксакалов.
Он подчеркнул, что по всей области должен действовать единый дизайн-код. В Костанае такие требования уже начали применять, и этот опыт планируют распространить на другие города и районы региона.
