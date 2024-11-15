Какие районы Костаная попадут под новую планировку





В Костанае продолжается работа по утверждению проектов детальной планировки территорий. Как отмечают специалисты, такие документы разрабатываются на основании утверждённого Генерального плана населённого пункта и необходимы для дальнейшего градостроительного освоения отдельных районов города.

Согласно статье 58 Строительного кодекса Казахстана, без утверждённого проекта детальной планировки освоение отдельных территорий населённых пунктов запрещено.

Какие ПДП утвердили в Костанае

В 2025 году в Костанае были утверждены сразу три проекта детальной планировки:

— ПДП в границах проспекта Абая и улиц Леонида Беды, Маяковского, Наримановской, Джамбула и Фролова;

— ПДП микрорайона «Юбилейный»;

— ПДП в границах улиц Пушкина, Железнодорожной, Победы, Летунова и Тәуелсіздік.

Какие проекты прошли госэкспертизу

В 2026 году положительные заключения государственной экспертизы получили:

— проект детальной планировки Индустриальной зоны Костаная;

— ПДП микрорайона 25 в Рудный.

При этом проект по микрорайону 25 пока не утверждён из-за технических проблем с оплатой экспертизы.

