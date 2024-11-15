Какие районы Костаная попадут под новую планировку

В Костанае продолжается работа по утверждению проектов детальной планировки территорий. Как отмечают специалисты, такие документы разрабатываются на основании утверждённого Генерального плана населённого пункта и необходимы для дальнейшего градостроительного освоения отдельных районов города.
Согласно статье 58 Строительного кодекса Казахстана, без утверждённого проекта детальной планировки освоение отдельных территорий населённых пунктов запрещено.
Какие ПДП утвердили в Костанае
В 2025 году в Костанае были утверждены сразу три проекта детальной планировки:
— ПДП в границах проспекта Абая и улиц Леонида Беды, Маяковского, Наримановской, Джамбула и Фролова;
— ПДП микрорайона «Юбилейный»;
— ПДП в границах улиц Пушкина, Железнодорожной, Победы, Летунова и Тәуелсіздік.
Какие проекты прошли госэкспертизу
В 2026 году положительные заключения государственной экспертизы получили:
— проект детальной планировки Индустриальной зоны Костаная;
— ПДП микрорайона 25 в Рудный.
При этом проект по микрорайону 25 пока не утверждён из-за технических проблем с оплатой экспертизы.
