О заморозках предупредили костанайцев

По данным синоптиков, в Костанайской области в ближайшие сутки осадков не ожидается. Ночью и утром на западе и севере региона местами прогнозируется туман.
Ветер северо-западный 9–14 метров в секунду, на севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. На западе и севере области ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.
В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9–14 метров в секунду. Ночью в городе ожидаются заморозки до -1…-3 градусов, днем температура воздуха составит +12…+14 градусов.
Костанайская область готовит масштабное обновление Генпланов городов
Кумар Аксакалов потребовал сократить визуальный шум в городах
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.