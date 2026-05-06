О заморозках предупредили костанайцев





По данным синоптиков, в Костанайской области в ближайшие сутки осадков не ожидается. Ночью и утром на западе и севере региона местами прогнозируется туман.

Ветер северо-западный 9–14 метров в секунду, на севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. На западе и севере области ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9–14 метров в секунду. Ночью в городе ожидаются заморозки до -1…-3 градусов, днем температура воздуха составит +12…+14 градусов.

