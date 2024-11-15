Жителей Костаная предупредили о плановых отключениях света





ЭПК-forfait опубликовало график плановых ремонтных работ, из-за которых в разных районах Костаная временно отключат электроэнергию. Ограничения коснутся как частного сектора, так и отдельных предприятий, магазинов, СТО и многоквартирных домов.

Где и когда отключат свет

С 12 по 15 мая с 10:00 до 18:00 ремонтные работы на воздушной линии пройдут в районе КТП «Федоров». Под отключение попадут жители улиц Дощанова, Бородина, Шаяхметова, Журавлевой и Летунова.

12 мая с 10:00 до 14:00 электроэнергию отключат на ТОО «Сара КЗ» по улице Каирбекова, 420Б.

В этот же день с 14:00 до 17:00 без света временно останется ИП Борщева по улице Доненбаевой, 108А.

С 12 по 15 мая с 09:00 до 18:00 работы будут проходить на ТП-420. Ограничения затронут автомойку «Бостан», магазины «Анар» и «Запчасти», СТО по улице Бородина, а также часть спального и частного сектора в районе улиц Дощанова, Мауленова, Бородина, Фролова и Нурмухамбетова.

Также с 12 по 15 мая с 09:00 до 18:00 отключения запланированы в районе РП-9. Под ограничения попадут старая церковь по улице Алтынсарина, магазины «Партнер», «На крючке», «Промтовары», СТО по улице Шипина, а также жилые дома по улицам Алтынсарина, Шипина, Касымканова, Рабочая и Пролетарская. Кроме того, временно будут отключены светофоры на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Алтынсарина.

Отключения 13 и 14 мая

13 мая с 10:00 до 14:00 ремонтные работы проведут на КТП «ГЭК-15». Без света останется ВКСА «Электрон» по улице Матросова, 15.

13 мая с 14:00 до 17:00 электроэнергию отключат во Дворце бракосочетания по улице Каирбекова, 395А, а также в магазине «Элина» и городском архиве.

14 мая с 10:00 до 18:00 ограничения затронут предприятия ТОО «Вадиса М» и ТОО «GoldmenAstana» в районе РП-КСМК по улице Узкоколейной.

Кроме того, 12 мая с 10:00 до 14:00 работы на КТП-4 коснутся ряда индивидуальных предпринимателей и дома по проспекту Абая, 123.

