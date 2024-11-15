Тысячи семей ждут жильё в Костанайской области





По состоянию на 30 марта 2026 года в Костанайская область в очереди на получение жилья состоят 36 897 человек. Об этом сообщила директор Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» Досымханқызы Асель.

«На сегодняшний день в очереди на жильё в Костанайской области состоят 36 897 человек. Из них 5 482 — это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ещё 5 900 человек относятся к социально уязвимым слоям населения», — отметила Асель Досымханқызы.

Более пяти тысяч очередников — дети-сироты

По категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» в очереди зарегистрированы 5 482 человека.

Почти шесть тысяч человек относятся к социально уязвимым слоям населения

Ещё 5 900 жителей области состоят в очереди как представители социально уязвимых слоёв населения. В эту категорию входят:

— люди с инвалидностью первой и второй группы;

— ветераны Великой Отечественной войны;

— ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

— ветераны боевых действий на территории других государств;

— многодетные семьи;

— семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

— вдовы и вдовцы.

Основную часть очередников составляют другие категории граждан

Оставшиеся 25 515 человек относятся к другим категориям граждан, нуждающихся в жилье.

