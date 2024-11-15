Тысячи семей ждут жильё в Костанайской области

По состоянию на 30 марта 2026 года в Костанайская область в очереди на получение жилья состоят 36 897 человек. Об этом сообщила директор Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» Досымханқызы Асель.
«На сегодняшний день в очереди на жильё в Костанайской области состоят 36 897 человек. Из них 5 482 — это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ещё 5 900 человек относятся к социально уязвимым слоям населения», — отметила Асель Досымханқызы.
Более пяти тысяч очередников — дети-сироты
По категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» в очереди зарегистрированы 5 482 человека.
Почти шесть тысяч человек относятся к социально уязвимым слоям населения
Ещё 5 900 жителей области состоят в очереди как представители социально уязвимых слоёв населения. В эту категорию входят:
— люди с инвалидностью первой и второй группы;
— ветераны Великой Отечественной войны;
— ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
— ветераны боевых действий на территории других государств;
— многодетные семьи;
— семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
— вдовы и вдовцы.
Основную часть очередников составляют другие категории граждан
Оставшиеся 25 515 человек относятся к другим категориям граждан, нуждающихся в жилье.
Метки: жилье, очередь на жилье, костанайская область, отбасы банк, соцподдержка
Жителей Костаная предупредили о плановых отключениях света
В Костанае готовят новые многоэтажки и частную застройку
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.